Из программы развития Киева исключена культура

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, советник премьер-министра Украины Александр БРИГИНЕЦ назвал «хаотическим набором объектов и мероприятий» разработанную в КГГА и предлагаемую на утверждение Киевсовету Программу социально-экономического развития Киева в 2009 г.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА.

«Ежегодно на утверждение Киевсовета подаются два документа, которые регламентируют деятельность КМДА – это «бюджет» и «план социально-экономического и культурного развития Киева» на год. Никакого «культурного развития» Программа эпохи ЧЕРНОВЕЦКОГО не предусматривает», - прокомментировал А.БРИГИНЕЦ.

Как отметил депутат, в этом году в первоначально поданной Программе не было обозначено ни одного нового культурного объекта и во время демонстрации на сессии «культурные объекты» «стыдливо объединили» со спортивными объектами, которых немного, но все же есть.

Вместе с тем, после доработки Программы КГГА «исправила свою ошибку» и теперь название программы соответствует ее содержанию в части культуры.

«Вы думаете неожиданно нашлись деньги на культуру? Нет! Просто сейчас, впервые за всю историю существования Киева, слово «культура» исключено официально. Раньше команда ЧЕРНОВЕЦКОГО не поддерживала культуру делом, а теперь и словом», - высказал возмущение А.БРИГИНЕЦ.

Комментируя такое «усовершенствование» Программы депутат предлагает из ее названия Программы исключить слово «развитие».

«Потому что ни о каком реальном развитии в ней речь не идет. Это во-первых. А во-вторых, слова «социально-экономического» заменить на «антисоциального» и «антиэкономического». Ну, и в-третьих, крайне необходимо исключить слово «программа», потому что то, что нам предлагается – не программа, не план, не стратегия, а хаотический набор объектов и мероприятий», - раскритиковал проект Программы А.БРИГИНЕЦ.