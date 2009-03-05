Украина из-за кризиса отложит реализацию пенсионной реформы

Украине придется на несколько лет отложить дальнейшую реализацию пенсионной реформы, в частности, введение обязательной накопительной системы. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

По ее словам, для продолжения реформы нужна более благоприятная экономическая ситуация.

«Нам нужна сбалансированность бюджета Пенсионного фонда и государственного бюджета. (…) Ведь взносы, которые будут оплачены в накопительное страхование, пойдут в инвестиции. И если взнос будет составлять 7%, как это сегодня обсуждается, то не за счет увеличения размера отчислений, а путем перераспределения нынешней ставки. И если мы эти 7% изымем из солидарной системы, то кто-то их должен туда положить. И это будет Госбюджет», - объяснила Л.ДЕНИСОВА.

Для того же, чтобы из госбюджета можно было безболезненно изъять эти 7%, по мнению Л.ДЕНИСОВОЙ, необходим рост ВВП в размере не менее 2% на протяжении хотя бы двух лет подряд.

«Понятно, что этот год с его прогнозным показателем роста 0,4% — не тот год, когда стоит говорить о втором уровне. Но если 2010 год будет положительным, то, возможно, в 2011 году после принятия соответствующего закона парламентом мы проведем разные институционные реформы, выполним анализ работы негосударственного накопительного страхования, учтем их опыт работы, и только потом можно будет говорить о годе введения второго уровня», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

В то же время она отметила важность как можно более скорого введения второго уровня пенсионной реформы, учитывая стремительное ухудшение демографических показателей.

«В Украине демографическая ситуация очень сложная, мы входим в 14 стран мира с наиболее стареющими нациями. У нас сегодня 1,1 работника на одного пенсионера. Но скоро мы сравняемся, а затем работников вообще станет меньше. Иначе говоря, у нас пока есть демографическое окно, и если мы сейчас не введем второй уровень, то потом просто будет поздно», - сказала министр труда и социальной политики.