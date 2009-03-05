Повышение коммунальных тарифов в Киеве приостановлено

Исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО подписал распоряжения №№ 229, 230, которыми приостановил действие распоряжений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как информирует пресс-служба КГГА, согласно распоряжению №229 от 27.02.2009 распоряжения №95, №96, №97 определены как утратившие действие, вместе с тем временно возобновлено действие соответствующих распоряжений №1127, №643, №978, №641.

Согласно распоряжению №230 от 02.03.2009 определены как утратившие действие распоряжения №127, №128, №33, вместе с тем возобновлено действие распоряжений №86 и №1127 (данные документы устанавливают и утверждают тарифы для производителей, в частности, ОАО "АК "Киевводоканал", “Киевэнерго” и ЗАО “ЭК “Дартеплоцентраль” на коммунальные услуги для отпуска потребителям - УНИАН).

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, все упомянутые распоряжения, действие которых приостановлено, будут доработаны совместно с представителями профсоюзных и общественных организаций и направлены на согласование профильным министерствам.

Как сообщал УНИАН, и.о. председателя КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО вчера через муниципальную газету “Хрещатик” сообщил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Киева останутся на уровне 2008 года до 1 апреля этого года, поскольку администрация приостановила все соответствующие распоряжения.

Вчера также после совещания у Президента Украины по проблемным вопросам столицы А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что через 10 дней мэрия обнародует новые «справедливые» тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Киеве.

Справка УНИАН. 1 февраля 2009 г. в спецвыпуске муниципальной газеты «Хрещатик» и на сайте издания были опубликованы распоряжения Киевской городской государственной администрации: №97 от 30 января 2009 года «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; №96 от 30 января «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения» и №95 от 30 января 2009 года «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения». В соответствии с этими документами, с 1 февраля в Киеве начинается поэтапное повышение тарифов для населения за жилищно-коммунальные услуги и услуги за содержание домов.

Постановлением Шевченковского райсуда столицы от 17 февраля, принятым по делу по иску Виталия КЛИЧКО, приостановлено действие 3-х распоряжений председателя Киевской городской государственной администрации от 30.01.2009р. за №№ 95, 96, 97, и постановление суда подлежит немедленному исполнению.

Кроме того, по инициативе фракции Блока Кличко на сессии Киевсовета 12 февраля большинством голосов было принято решение об отмене этих тарифов.