Повышение коммунальных тарифов в Киеве приостановлено

18:28, 05 марта 2009
Соцполитика
0

Сообщает пресс-служба мэрии

Исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО подписал распоряжения №№ 229, 230, которыми приостановил действие распоряжений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как информирует пресс-служба КГГА, согласно распоряжению №229 от 27.02.2009 распоряжения №95, №96, №97 определены как утратившие действие, вместе с тем временно возобновлено действие соответствующих распоряжений №1127, №643, №978, №641.

Согласно распоряжению №230 от 02.03.2009 определены как утратившие действие распоряжения №127, №128, №33, вместе с тем возобновлено действие распоряжений №86 и №1127 (данные документы устанавливают и утверждают тарифы для производителей, в частности, ОАО "АК "Киевводоканал", “Киевэнерго” и ЗАО “ЭК “Дартеплоцентраль” на коммунальные услуги для отпуска потребителям - УНИАН).

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, все упомянутые распоряжения, действие которых приостановлено, будут доработаны совместно с представителями профсоюзных и общественных организаций и направлены на согласование профильным министерствам.

Как сообщал УНИАН, и.о. председателя КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО вчера через муниципальную газету “Хрещатик” сообщил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Киева останутся на уровне 2008 года до 1 апреля этого года, поскольку администрация приостановила все соответствующие распоряжения.

Вчера также после совещания у Президента Украины по проблемным вопросам столицы А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что через 10 дней мэрия обнародует новые «справедливые» тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Киеве.

Справка УНИАН. 1 февраля 2009 г. в спецвыпуске муниципальной газеты «Хрещатик» и на сайте издания были опубликованы распоряжения Киевской городской государственной администрации: №97 от 30 января 2009 года «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; №96 от 30 января «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения» и №95 от 30 января 2009 года «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения». В соответствии с этими документами, с 1 февраля в Киеве начинается поэтапное повышение тарифов для населения за жилищно-коммунальные услуги и услуги за содержание домов.

Постановлением Шевченковского райсуда столицы от 17 февраля, принятым по делу по иску Виталия КЛИЧКО, приостановлено действие 3-х распоряжений председателя Киевской городской государственной администрации от 30.01.2009р. за №№ 95, 96, 97, и постановление суда подлежит немедленному исполнению.

Кроме того, по инициативе фракции Блока Кличко на сессии Киевсовета 12 февраля большинством голосов было принято решение об отмене этих тарифов. 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter