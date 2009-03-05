ВР поддержала заведения культуры

Верховная Рада Украины утвердила безотлагательные меры по поддержке заведений культуры в период экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 386 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно постановлению, центральным и местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления поручено в установленном порядке принять безотлагательные меры для сохранения существующей сети заведений культуры: театров, филармоний, клубных заведений, музеев, библиотек, архивов, художественных галерей (выставок), внешкольных заведений эстетичного воспитания и досуга детей и юношества, кинотеатров, организаций, которые объединяют профессиональные и любительские коллективы по различным направлениям всех возрастных групп и т.п.

Кроме того, парламент поручил не допускать выселения заведений культуры из помещений государственной и коммунальной собственности, в которых они работают на условиях аренды, способствовать продлению сроков аренды, установлению для них льготной арендной платы; не сокращать расходы на финансирование заведений культуры, которые полностью и/или частично содержатся за счет местных и государственного бюджетов; способствовать привлечению средств благотворительных организаций, меценатов и спонсоров к обеспечению в необходимых объемах финансирования заведений культуры.