Онищук: ВР будет медлить с увеличением пенсионного возраста

ВР будет медлить с принятием законодательных изменений относительно увеличения пенсионного возраста - Онищук

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает, что Верховная Рада будет медлить с принятием законодательных изменений относительно увеличения пенсионного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Я не ожидаю легкого решения этой проблемы», - сказал Н.ОНИЩУК.

При этом он допустил, что консенсус в этом вопросе может быть найден, если его решение растянуть во времени и психологически подготовить общественность.

По словам Н.ОНИЩУКА, государство в вопросе пенсионного обеспечения еще может применить определенные имеющиеся у него ресурсы, в частности, отменить так называемые специальные пенсии и ввести страховое пенсионное обеспечение.

«Речь идет о том, чтобы разные категории граждан, которые сегодня имеют льготы и преимущества в пенсионном обеспечении, также были приведены к единому универсальному принципу», - считает министр.

Справка УНИАН. 3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях последующего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины к Международному валютному фонду было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По информации радио "Свобода", кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для потребностей населения, и увеличение пенсионного возраста.

Сегодня, 10 марта, в Секретариате Президента Украины заявили, что никто не выставлял перед Украиной обязательное требование об увеличении пенсионного возраста для получения кредита МВФ.