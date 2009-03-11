Турчинов: трудовые мигранты должны перечислять средства в ПФУ

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ считает, что трудовые мигранты должны перечислять средства в Пенсионный фонд для своего пенсионного обеспечения после возвращения на родину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя рассмотрение на заседании правительства вопроса о мерах усиления Пенсионного фонда.

«Некоторые вещи, которые мы приняли и которые дадут возможность стимулировать работающих за границей наших граждан получать пенсии в Украине и добровольно перечислять взносы в Пенсионный фонд. Мы считаем, что это могут быть достаточно серьезные поступления», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время, первый вице-премьер подчеркнул, что Пенсионный фонд работает стабильно и его бюджет является сбалансированным

«Мы поддержали премьер-министра в том, чтобы не увеличивать пенсионный возраст. Это принципиально. Мы также поддержали решение не ограничивать размер пенсий и выплату пенсий работающим пенсионерам. В то же время, будет оптимизирована работа с пенсионным фондом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР и исполняющий обязанности директора Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Пабло СААВЕДРО считают, что Украина в среднесрочной перспективе должна осуществить пенсионную реформу в связи с критическим старением населения.