Состояние медицины Киева критическое

Во Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов, принятия незаконных распоряжений должностными лицами Киевской городской государственной администрации заявляют о критическом состоянии медицинской сферы столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель ВСК, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл КУЛИКОВ после проведенных в рамках работы комиссии тематических слушаний.

"Сегодня слушания были по критическому вопросу – это состояние сферы здравоохранения в Киеве. То есть, ситуация критическая, ситуация кричащая”, - сказал К.КУЛИКОВ.

Он отметил, что считает также показательным отношение начальника столичного Главного управления по вопросам здравоохранения Людмилы КАЧУРОВОЙ к работе ВСК, ведь сегодня она не явилась на слушание.

“Я понимаю, что в чем-то может быть политика. Но в данной ситуации политики нет. Есть колоссальная проблема, и есть проблема абсолютного неуважения к тем людям, которые здесь собрались”, - отметил К.КУЛИКОВ, объясняя, что сегодня в слушаниях приняли участие, в частности, прокурор Киева, народные депутаты, экс-министр здравоохранения, руководители профсоюзов. “Это является свидетельством, во-первых, некомпетентности человека с точки зрения ее как профессионала в данной отрасли”, - заявил председатель ВСК.

С другой стороны, по его словам, это также является свидетельством некомпетентности Л.КАЧУРОВОЙ уже как человека, который должен отслеживать изменения к законодательству, которые вносятся. “Сегодняшние нормы законодательства предоставляют комиссии достаточно серьезные полномочия, которые есть у правоохранительных органов. Поэтому я передам это непосредственно секретарю Киевсовета, поскольку мэр болеет. Я очень не рекомендую таким образом шутить с комиссией. Следующая санкция в отношении данного лица (Л.КАЧУРОВОЙ) - это будет привод”, - предостерег К.КУЛИКОВ.

Он также сообщил, что дал поручение получить в КГГА материалы о законности назначения Л.КАЧУРОВОЙ на должность, которую она сейчас занимает.

В ходе слушаний звучала информация о необходимости проверки правоохранительными органами законности действий должностных лиц мэрии во время осуществления тендерных процедур по закупке оборудования для медучреждений столицы, автомобилей скорой помощи, ситуации с состоянием обеспечения медицинских учреждений препаратами и другим необходимым для работы материалом, а также ситуации с фармацевтическим направлением, а именно - работой аптек города. Соответствующие материалы предусматривается передать на изучение в прокуратуру Киева.

К.КУЛИКОВ сообщил, что соответствующие слушания на протяжении ближайших двух недель будут проведены по всем направлениям жизнедеятельности столицы. В конце марта планируется сделать предварительные выводы о деятельности КГГА.

По словам председателя ВСК, он ожидает, что следующие слушания или заседания, которые будет проводить ВСК, чиновники КГГА не будут игнорировать.

“Я обращусь к (секретарю Киевсовета) Олеся ДОВГОГО, чтобы собрал всех заместителей председателя КГГА и порекомендовал им относиться внимательнее к действиям комиссии, и на всех слушаниях, которые касаются непосредственно их вопросов, чтобы непосредственно присутствовал начальник управления и заместитель, который курирует вопрос”, - сказал К.КУЛИКОВ.

По его информации, на сегодня никаких препятствий или проблем в работе с КГГА комиссия не имеет.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Верховная Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия незаконных распоряжений должностными лицами КГГА.

Главой комиссии избран К.КУЛИКОВ, заместителем – член фракции КПУ Николай КРАВЧЕНКО. В состав комиссии вошли по три депутата от БЮТ и Партии регионов, один – от Блока Литвина, один – от НУ-НС.

В марте планируется предварительный отчет комиссии.