Кабмин внесет изменения в бюджет и законопроект по сбалансированию ПФ

На следующей неделе Кабинет министров внесет на рассмотрение парламента изменения в Госбюджет на 2009 год, а также законопроект по сбалансированию Пенсионного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге для прессы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по итогам совещания с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и экспертами.

В частности, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что частичное сбалансирование бюджета будет происходить за счет усовершенствования фискальной политики.

Президент подчеркнул, что парламент рассматривал подобный законопроект, но он не нашел поддержки.

В то же время, сейчас он надеется, что законопроект, внесенный от имени правительства, парламентарии встретят с пониманием.

Говоря о сбалансировании Пенсионного фонда, В.ЮЩЕНКО отметил, что речь может идти об отмене пенсий специального назначения.

Он назвал несправедливым то, что сегодня, когда минимальная пенсия составляет 500 грн., в государстве существует больше 18 законов, которые устанавливают специальные пенсии, размер которых иногда достигает 20 тыс. грн.