Повышение пенсионного возраста: экономика "за", политика - "против"

Решительное заявление Юлии Тимошенко, которое она сделала в ответ на критику одного из пожеланий МВФ в обмен на очередной транш, большинство в Украине обрадовало - «пока я буду премьер-министром, никто не сможет повысить пенсионный возраст». Этот вопрос уже несколько недель муссируется в СМИ. «Просьба» МВФ вызвала массу критики как со стороны профсоюзов, так и со стороны оппонентов нынешнего кабинета. Между тем, в Секретариате Президента подчеркивают, что никто не выставлял перед Украиной «пенсионное» обязательство. Но, как известно, дыма без огня не бывает.

Иностранцы настаивают

Зарубежные эксперты и, в частности, представители МВФ и Всемирного банка (ВБ), вряд ли поддерживают столь безапелляционный настрой Юлии Владимировны. Скорее, наоборот.

Если постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс Альер весьма тактично высказался 11 марта на пресс-конференции в Кабмине о «чрезвычайной актуальности» решения пенсионного вопроса и необходимости «продолжения работы в этом направлении», то исполняющий обязанности директора Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Пабло Сааведра был более категоричен.

«Проблема старения нации характерна и для других стран, в частности, для Польши и ряда стран Восточной Европы, но вопрос в том, что эти страны пенсионную реформу осуществили уже давно – в 90-х годах или в самом начале двухтысячных, потому что они понимали, что их демографических профиль ухудшается и с этим нужно что-то делать. Мне кажется, что относительно старения населения Украина имеет самый плохой демографический профиль в Европе, поэтому все это усиливает фискальное давление», - аргументировал он необходимость повышения пенсионного возраста в Украине.

В связи с такими расхождениями во взглядах на пенсионные проблемы из-за рубежа и внутри страны напрашиваются естественные вопросы: а кто же прав и нужно ли, в частности, повышать пенсионную возрастную планку в Украине? Чтобы разобраться, посмотрим на эту проблему с нескольких сторон.

Демография против солидарной системы

В Украине возраст выхода на пенсию сохранился еще с советских времен: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55. Перемен же с тех пор произошло великое множество. Главная из них, имеющая непосредственное отношение к пенсионному вопросу - резкое сокращение населения (с 52,2 млн. в 1992 году до 46,1 млн. в 2009) за счет снижения рождаемости.

Пенсионная система в Украине действует на сегодня главным образом по принципу солидарности поколений. Однако, вследствие демографического кризиса налицо стойкая тенденция - все меньшее число работоспособных людей содержит все большее число пенсионеров.

Так, на начало 2008 года, по данным Госкомстата, в стране было 13,8 млн. пенсионеров, при этом средний размер пенсии составлял тогда 751 грн. Количество же штатных работников в Украине на тот момент сократилось до 11,4 млн. человек (в 2000 году было 13,7 млн. человек). Правда, в этот показатель не включены работники малых предприятий и занятые на работе у физических лиц-предпринимателей, однако благодаря существующей льготной системе налогообложения они крайне мало перечисляют в Пенсионный фонд (ПФ). Впрочем, это отдельная проблемная тема.

Ситуация в целом по оценкам экспертов на сегодня такова: на 10 работающих украинцев, приходится 9 пенсионеров. Но и такое – ненормальное – соотношение будет лишь ухудшаться в будущем, пенсионеров уже очень скоро станет больше чем тружеников.

При этом среднемесячная зарплата в первом квартале 2008 года составляла 1919 грн. Следовательно, для того, чтобы обеспечить среднюю пенсию в 751 грн., требуется сумма в 46,4% такой зарплаты (при равном количестве пенсионеров и работающих). А поскольку начисления на зарплату и вносы непосредственно с заработной платы в ПФ равны суммарно около 35%, то ПФ не может за счет собственных средств обеспечить надлежащий объем выплат. Поэтому уже много лет в Украине на выплату пенсий выделяются еще и немалые суммы из госказны – начиная с 2004 года, когда накануне президентских выборов правительство Януковича повысило пенсии, Пенсионный фронд стал существенно субсидироваться государственным бюджетом.

С другой стороны, нельзя не учитывать еще один немаловажный момент - в Украине заметно сокращается продолжительность жизни. По последним данным Министерства здравоохранения Украины, средняя продолжительность жизни в Украине на 11 лет меньше, чем в странах Европы, и на 8 лет ниже, чем в соседней Польше. Особенно трагически выглядит сверх смертность мужчин трудоспособного возраста. По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в настоящее время украинские мужчины в среднем живут 62 года, что на 12 лет меньше, чем женщины (средняя продолжительность жизни женщин – 74 года). На селе ситуация еще хуже. Тенденция — негативная: в 70-х годах разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин составляла 8 лет, а в 80-90-х годах - в 9,5 года. Из европейских стран хуже ситуация только в России, где разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет 14-15 лет.

Если так пойдет и дальше (продолжительность жизни сокращается, а пенсионный возраст увеличивается), то в скором времени нашу реальность можно будет обрисовать анекдотом: "Мечта государства: гражданин, всю жизнь исправно плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию".

Впрочем, такая подробная демографическая раскладка говорит еще и о том, что огромное количество людей действительно просто не доживает до честно заработанной пенсии, или умирают через 3-5 лет после того, как начали ее получать.

Теоретически есть три пути для повышения пенсий при неизменном соотношении числа работающих и пенсионеров. Первый: рост зарплат, что приводит и к увеличению платежей в ПФ. Второй: повышение ставки отчислений на пенсионные нужды (в процентах от зарплаты). Третий: увеличение возраста выхода на пенсию, что автоматически сокращает число пенсионеров.

Однако идти на повышение размеров взносов в ПФ, понятно, нельзя. Наоборот, для развития экономики желательно их снижение. Увеличение же зарплат не достаточно для роста пенсий такими же темпами в случае, если работающих становится все меньше по отношению к числу пенсионеров – как это происходит сейчас в Украине.

Весьма логичным выглядит в таких условиях пойти по третьему пути – увеличение пенсионного возраста, что и «предлагают» МВФ и ВБ. Но есть два препятствия для шагов украинской власти в этом направлении. Во-первых, это мера является очень непопулярной. Во-вторых, нужно оценивать возможность повышения пенсионного порога, исходя из средней продолжительности жизни граждан.

Не нужно изобретать колесо…

В развитых странах мира, в которых - как и в Украине - наблюдаются демографические проблемы, вынуждены были пойти на повышение пенсионного возраста. В республиках бывшего СССР уже последовали по такому пути Грузия, Молдавия и Казахстан. Активно обсуждается необходимость повышения пенсионной возрастной планки и в России, тем более что продолжительность жизни там на 2 года меньше, чем в Украине.

Мировая пенсионная система в этом плане развивалась по спирали. Так, в конце XIX – начале XX века, когда она только зарождалась, возраст увольнения по старости был: в Германии и Великобритании – 70 лет, в США и Франции – 65 лет. Затем, под давлением профсоюзных и других общественных организаций, пенсионный порог везде снижался. В последние же годы наметилась обратная тенденция.

Показатели пенсионного возраста и средней продолжительности жизни в некоторых государствах мира выглядят так:

Страна Пенсионный возраст мужчин Пенсионный возраст женщин Средняя прод. жизни США 65 65 78 Япония 70 70 82 Россия 60 55 65 Англия 65 60 79 Германия 65 65 79 Франция 62,5 62,5 80 Италия 60 57 81 Норвегия 67 67 80 Грузия 65 60 74 Эстония 63 53 72

Надо отметить, что везде, за исключением России, возраст выхода на пенсию выше, чем в Украине. Правда, и средняя продолжительность жизни в этих странах больше. Еще один очевидный факт – во многих странах мужчины и женщины выходят на пенсию в одинаковом возрасте. Последнее обстоятельство очень важно для Украины, поскольку, если средняя продолжительность жизни мужчин у нас всего 62 года, то у женщин – около 75.

В связи с имеемой ситуацией напрашивается очевидный вывод о целесообразности повышения пенсионного возраста если не для всех украинцев, то хотя бы для женщин. Впрочем, ситуация с мужчинами далеко неоднозначна. Дело в том, что мужчины, дожившие до 60-летнего возраста, живут затем еще в среднем порядка 10 лет, а низкая продолжительность жизни у них вызвана большой смертностью в молодом возрасте.

Экономика – «за», политика – «против»

Итак, повышать возраст выхода на пенсию в Украине все же нужно, и чем быстрее этот процесс начнется, тем лучше. Эффект от такого шага очевиден: если бы, к примеру, на сегодня у нас был одинаковый пенсионный возраст у мужчин и женщин – 60 лет, то количество получающих пенсионные выплаты уменьшилось бы примерно на четверть. Или на такую же долю можно было бы повысить пенсии.

Для смягчения негативного восприятия населением данное мероприятие не следует осуществлять одномоментно. Необходим поэтапный – растянутый на много лет – процесс. Скажем, в течение нескольких лет прибавлять по полгода к пенсионной планке – как это предлагает МВФ. Для большей же плавности и, соответственно, меньшей болезненности – как это делалось на Западе - необходимо было начать повышение пенсионного возраста в Украине уже давно. К примеру, согласно принятому в 2006 году решению Бундестага в Германии предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет (и для мужчин, и для женщин) за период с 2012 по 2029 год.

Также выглядит весьма спорным нежелание украинской власти идти на ограничение пенсий работающим пенсионерам. Ведь совсем необязательно полностью лишать таких людей пенсии, можно установить разумный компромисс – уменьшать пенсию для работающих на 30%, или 50%. Подобная схема действовала в СССР (существовал «потолок» для зарплаты и пенсии в совокупности), и она казалась вполне справедливой.

Конечно, украинским политикам не нужно быть семи пяди во лбу, чтобы понимать, насколько негативно встретит народ инициативы по повышению пенсионного возраста и ограничению пенсий работающим. А страна находится сейчас накануне очередных президентских и, возможно, досрочных парламентских выборов.

К тому же, данные вопросы решаются не правительственными решениями, а внесением изменений в законодательство. В парламенте же, наверняка, не найдется сейчас ни одной фракции, которая бы решилась проголосовать за такие непопулярные инициативы, тем более, в условиях кризиса.

Естественно, Юлия Владимировна все это прекрасно понимает, что и позволяет ей делать соответствующие заявления. Но после выборов украинской власти таки придется вернуться к пенсионной реформе, которая будет становиться с каждым годом более злободневной.

Михаил Маркелов (для УНИАН)