Яценюк против налогообложения мигрантов
Это "приведет к тенизации рынка"
Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК выступает категорически против введения налогообложения трудовых мигрантов.
Об этом он заявил во время презентации Хмельницкой областной организации Инициативы «Фронт перемен», которая проходила в форме телемоста Киев-Хмельницкий, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.
Комментируя заявление первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА относительно обязанности трудовых мигрантов перечислять средства в Пенсионный фонд для своего пенсионного обеспечения после возвращения на родину, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что это “приведет только к тенизации рынка и точно не поможет сбалансировать Пенсионный фонд”.
По его словам, людям, которые возвращаются в Украину, нужно помочь начать свой бизнес, создать новые рабочие места, и только после этого они смогут платить соответствующие налоги и пенсионные платежи государству. «Это должно быть приоритетом номер один в отношении трудовых мигрантов, и важнейшим для их адаптации в украинском обществе», – отметил А.ЯЦЕНЮК.
Как сообщал УНИАН, 11 марта первый вице-премьер А.ТУРЧИНОВ сказал журналистам, что трудовые мигранты должны перечислять средства в Пенсионный фонд для своего пенсионного обеспечения после возвращения на родину.
Он отметил, что на заседании правительства рассмотрен вопрос о мерах укрепления Пенсионного фонда. «Некоторые вещи, которые мы приняли и которые дадут возможность стимулировать наших граждан, работающих за рубежом, получать пенсии в Украине и добровольно перечислять взносы в Пенсионный фонд. Мы считаем, что это могут быть достаточно серьезные поступления», - сказал А.ТУРЧИНОВ.