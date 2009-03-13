В "Укртатнафта" подписан коллективный договор на 2009 год

В АО «Укртатнафта» утвержден коллективный договор между руководством и трудовым коллективом на 2009 год. Об этом УНИАН сообщили в Секторе по связям с общественностью АО «Укртатнафта».

Договор подписан и зарегистрирован в департаменте труда и социальной защиты населения Кременчугского горисполкома.

В рамках социального партнерства коллективный договор регулирует взаимоотношения администрации и трудового коллектива АО «Укртатнафта», оговаривая двусторонние обязательства руководства и работников компании. Коллективный договор АО «Укртатнафта» на 2009 год предусматривает полное сохранение всех социальных льгот, выплат и гарантий работников компании, которые были предусмотрены документом коллективного договора в 2008 году.

Так, администрация АО «Укртатнафта» гарантирует высокий уровень социальной защиты: сохранены все льготы и выплаты, обеспечено развитие социальных программ, выплачена 13-я зарплата и т.д. В документе прописаны мероприятия по охране труда и здоровья трудового коллектива; поддержке пенсионеров и молодых семей; детскому отдыху и оздоровлению работников.