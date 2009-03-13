Повышение акцизов - вопрос национальной безопасности

Киев. 13 марта. УНИАН. Общественные организации считают, что повышение акцизов на алкоголь и табак с целью ограничения доступа населения к данной продукции, является вопросом национальной безопасности.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный координатор общественной компании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, на сегодня в Украине курят 67% мужчин и 20% женщин, при этом, государство занимает 11 место в мире по доле курящих в общем количестве населения. По его мнению, такая статистика дает основания говорить о своего рода “эпидемии”.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает, что основной причиной сложившейся ситуации является ценовая доступность табачной и алкогольной продукции

«Пачка «Marlboro» сегодня стоит 6 грн., при том, что в Польше, а это соседнее государство, точно такая же пачка стоит 33 грн. в пересчете на нашу валюту» - отметил он.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, данная продукция не должна быть доступной для всех, она должна быть «недешевым удовольствием» и лучший способ это сделать – повысить ставки акциза. При этом о запрете такой продукции речь не идет, и каждый, кто будет в состоянии заплатить за сигареты и алкоголь новую цену, будет иметь возможность их приобрести.

«Если человек считает необходимым осознанно себя убивать, то пожалуйста, мы не можем остановить всех, но по крайней мере, можем предупредить» - добавил он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ также сообщил, что в марте и октябре 2008 года в парламенте были зарегистрированы два законопроекта (№2272 и №3281) относительно увеличения ставок акциза на табак и алкоголь. При этом данные законопроекты получили негативные отзывы Министерства финансов, несмотря на то, что принятие данных законов обеспечило бы дополнительные поступления в Госбюджет в размере порядка 11 млрд. грн.

Однако он подчеркнул, что даже если бы данные законопроекты были приняты и ставки акциза выросли, их величина все равно была бы меньше ставок установленных, например, в России или Польше.

Ведущая социального проекта «Найдем выход» Первого национального канала Наталья РОЗИНСКАЯ, в свою очередь, подчеркнула, что проблема массового курения и употребления алкоголя становится для Украины критической. По ее мнению, украинцы становятся «нацией алкоголиков и табакозависящих людей».

Она сообщила, что на сегодня в Украине 40% детей в возрасте от 14 до 18 употребляют алкоголь на постоянной основе, и это несмотря на то, что согласно действующему законодательству, продавать алкоголь лицам в возрасте до 18 лет запрещено.

«Это угрожающие тенденции, и я думаю, что этот вопрос является вопросом угрозы национальной безопасности Украины. Так как в условиях экономического кризиса, в условиях этой нестабильной психо-эмоциональной ситуации, человек не находит другого выхода для себя, кроме как выпить, закурить, от чего ему кажется, что жизнь становится легче» - отметила Н.РОЗИНСКАЯ.

Председатель правления общественной организации «Сила Киева» Сергей КРАВЧЕНКО выразил уверенность, что вопрос относительно того, почему не проводятся (а если проводятся, то почему так неэффективно) мероприятия по борьбе с курением и употреблением алкоголя, и почему возле учебных заведений учащиеся могут приобретать сигареты и спиртные напитки, это вопрос к Министерству образования, Министерству здравоохранения, а также к Министерству по вопросам семьи, молодежи и спорта.