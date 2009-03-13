Нормы Госбюджета по ограничению независимости НБУ могут упразднить

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект об упразднении норм Государственного бюджета, ограничивающих независимость Национального банка Украины.

В проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (относительно рефинансирования) №4194 предлагается исключить из Госбюджета статьи 84 и 86.

Как сообщал УНИАН, в Государственном бюджете на 2009 год статья 84 определяет: "Государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины по их номинальной стоимости в течение трех банковских дней со дня поступления предложения об их выкупе от банков», статья 86: "В связи с финансово-экономическим кризисом и с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины установить, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом Министров Украины».

В сопроводительных документах законопроекта указывается, что представлять его в Верховной Раде будет первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Как сообщалось, о необходимости отмены вышеуказанных норм неоднократно заявлял Международный валютных фонд.

Кроме того, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подал представление в Конституционный суд о неконституционности статей 84 и 86 Госбюджета.