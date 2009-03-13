Работодатели планируют подать в суд на Минтруда

15 организаций работодателей со всеукраинским статусом намерены в судебном порядке обжаловать решение Министерства труда и социальной политики, касающееся ротации в руководящих органах Фондов социального страхования. Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор Федерации металлургов Сергей ПРИТАМАНОВ.

Он подчеркнул, что, по мнению работодателей, эта ротация была незаконной и проводилась в пользу всего одной из 18 зарегистрированных в государстве организаций – Федерации работодателей Украины во главе с Юрием БОЙКО.

С.ПРИТАМАНОВ отметил, что работодатели, представляющие интересы более 6 миллионов наемных работников, обвиняют Минтруда "в нарушении законодательства и пособничестве рейдерскому захвату фондов социального страхования".

По его словам, организация 10 марта 2009 года внеочередного заседания правлений двух фондов социального страхования с целью проведения незаконной ротации членов правления со стороны работодателей является прямым нарушением действующего законодательства, нормативно-правовых актов и регламентов правлений фондов. "Благодаря усилиям Минтруда из правлений этих фондов (социального страхования на случай безработицы и при временной потере трудоспособности – УНИАН) безосновательно выведены представители 15 всеукраинских объединений организаций работодателей, которые представляют около 6 млн. трудящихся. Сейчас Минтруда пытается сделать то же самое с наблюдательными советами фондов", - подчеркнул С.ПРИТАМАНОВ.

"Федерация металлургов Украины уверена, что такие действия Министерства труда и соцполитики являются откровенным государственным рейдерством вокруг независимых фондов социального страхования, доказательством беспрецедентного нарушения глобальных принципов социального диалога и брутального игнорирования норм права в Украине", - заявил представитель работодателей.

С.ПРИТАМАНОВ предупреждает, что работодатели намерены в судебном порядке обжаловать это решение и оставляют за собой право обратиться в международные инстанции.

По его словам, среди организаций, которые планируют обратиться в суд, Всеукраинская ассоциации работодателей, Конфедерация работодателей Украины, Федерация металлургов Украины, Всеукраинское объединение областных организаций работодателей в сфере строительства, проектирования и архитектуры, Всеукраинское объединение областных организаций работодателей в сфере телекоммуникационных и информационных технологий, Федерация работодателей транспорта Украины, Федерация работодателей горняков Украины, Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины и другие.