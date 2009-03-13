ОПГ незаконно получила миллионные возмещения НДС

Прокуратурой Киевской области возбуждено уголовное дело в отношении 15 членов преступной группировки, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Следствием установлено, что указанные лица (жители Киева, а также Одесской, Хмельницкой и Волынской областей) с целью получения незаконного возмещения из государственного бюджета налога на добавленную стоимость осуществляли фиктивные операции по купле-продаже неликвидного товара.

Используя преступную схему, в 2006 году эти лица незаконно получили возмещение НДС на сумму свыше 52 млн. грн. и завысили налоговый кредит на 35 млн. грн. Кроме того, в 2007 году они таким же образом пытались получить незаконное возмещение НДС в сумме 165 млн. грн., однако их преступные намерения были пресечены правоохранительными органами.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ст.15 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное следствие по уголовному делу продолжается.