«Укрспирт» уполномочен осуществлять оптовую торговлю спиртом

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 11 марта 2009 г. № 270-р уполномочил Государственный концерн спиртовой и ликероводочной промышленности (концерн “Укрспирт”) осуществлять оптовую торговлю спиртом этиловым.

Также документом определено, что с 1 апреля 2009 г. теряет силу распоряжение Кабмина от 6 сентября 2005 г. № 390, которым Киевское областное государственное объединение спиртовой и ликероводочной промышленности уполномочено осуществлять оптовую торговлю спиртом этиловым и экспортировать спирт этиловый.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В Концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.

«Укрспирт» в 2008 году сократили производство спирта на 12% - до 27 млн. дал с 31,3 млн. тонн в 2007 году. В 2007 году предприятия концерна произвели 31,3 млн. дал спирта, что на 6% ниже показателя 2006 года.