Ющенко подписал закон о предотвращении кризиса в АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении отрицательных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса".

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, парламент принял этот закон 23 декабря 2008 года. Однако 14 января 2009 года Президент вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

4 февраля Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении отрицательных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса» в новой редакции с учетом некоторых предложений Президента.

В частности, ВР исключила из ранее принятого закона норму, которой предлагалось предоставить Аграрному фонду Украины бюджетную ссуду для закупки избыточной части нереализованных на внутреннем рынке семян подсолнуха, что будет нуждаться в дополнительных расходах из государственного бюджета в сумме 1,2 млрд. грн.

Президент отметил, что данные дополнительные расходы госбюджета могут привести в разбалансированию бюджет.

Кроме того, исключена норма об установлении запрета на ввоз давальческого сырья в Украину (за исключением сырья для легкой промышленности: пряжи, нитей, тканей, кожи, резиновых нитей и текстиля), поскольку операции с давальческим сырьем во внешнеэкономической деятельности осуществляют и субъекты хозяйствования других отраслей экономики, как, в частности, субъекты ведения хозяйства, которые производят кондитерские, табачные изделия, комплектующие для автомобилей.

Глава государства отметил, что такой запрет делает деятельность таких субъектов убыточной.

Также исключена норма об изъятии из перечня объектов дотации без каких-либо законных оснований птицы домашней живой и кролей домашних живых.