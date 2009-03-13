Ющенко поддержал “Артек” и “Молодую гвардию”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины “О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров “Артек” и “Молодая гвардия”.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Законом предусматривается выделение дополнительного финансирования на приобретение 90% путевок “Артека” и 100% путевок “Молодой гвардии”.

Кроме того, закон определяет особенности правового режима имущества детских центров, которое закреплено за ними на праве хозяйственного ведания, и земельных участков, предоставленных им в постоянное пользование.

Законом предусматривается, что путевки будут выдаваться льготно или бесплатно детям-сиротам, детям, лишенным родительской заботы, детям-инвалидам и из малообеспеченных или многодетных семей, детям военнослужащих, журналистов, шахтеров и т.д.

Закон устанавливает, что операции по реализации путевок для детей льготных категорий освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, руководство “Артека” заявляло, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Кроме того, руководство “Артека” заявило о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

31 января правительство одобрило изменения в государственный бюджет на 2009 год о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в “Артек” и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин передал МДЦ “Артек” из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.

3 февраля Верховная Рада приняла закон “О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров “Артек” и “Молодая гвардия”, а 20 февраля Президент Украины ветировал его.

3 марта парламент преодолел вето Президента на этот закон, не учтя ни одного его предложения.