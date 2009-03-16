Ющенко обратится в КС относительно закона о ВСК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится в Конституционный Суд относительно конституционности Закона «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме главы государства к Верховной Раде Украины, которое зачитал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

В письме отмечается, что Президент Украины заветировал данный закон, но после повторного голосования депутатами за него глава государства, в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, возвращает данный закон в ВР без подписи.

В письме напоминается, что данный закон был повторно принят в парламенте 391 голосом и Президент не может применить к нему право вето.

«Однако, обращая внимание на несоответствие закона нормам Конституции Украины, создание им правового основания для нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина, не могу взять его к исполнению и в связи с этим направляю закон без подписи, предоставляя возможность опубликовать его в порядке, предусмотренном частью 4 Конституции Украины».

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО сообщил, что после вступления в силу данного закона намерен обжаловать его в Конституционном Суде Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2009 года ВР приняла Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Указанным законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий ВР для проведения расследования по вопросам, которые представляют общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств относительно совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

7 февраля Президент вернул в ВР данный закон со своими предложениями для повторного рассмотрения.

3 марта парламент преодолел вето Президента Украины на Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».