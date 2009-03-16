Работодатели просят премьера расследовать действия Минтруда

Организации работодателей обратились к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой провести служебное расследование действий Министерства труда и социальной политики относительно проведения 10 марта заседаний правления фондов социального страхования.

Как сообщил во время пресс-конференции в УНИАН первый вице-президент Всеукраинской ассоциации работодателей Вячеслав БЫКОВЕЦ, 10 марта т.г. Минтруда сделало попытку изменить состав руководства органов Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и Фонда социального страхования от временной потери работоспособности. По его словам, 10 марта состоялись заседания правления этих фондов, на которые не были приглашены представители 15 объединений работодателей. Кроме того, в состав представительской стороны работодателей в правлении фондов была введена единая организация – Федерация работодателей Украины во главе с Юрием БОЙКО.

«Согласно информации, которой мы располагаем, два заседания были созваны по требованию органов государственного надсмотра в сфере страхования, то есть Министерства труда и социальной политики. Ни один из представителей работодателей не был приглашен на эти заседания, они даже не знали об этих заседаниях. Я об этом заседании узнал за 10 минут до его начала», - рассказал В. БЫКОВЕЦ.

Работодатели также обратились к Президенту Украины и к Верховной Раде с требованием разобраться в данном вопросе. Однако, как отметил В. БЫКОВЕЦ, он не рассчитывает на оперативную и эффективную реакцию на эти обращения.

Причину таких действий Минтруда вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей МИРОШНИЧЕНКО видит в разногласиях относительно законопроекта о системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование. В частности, он отметил, что Конфедерация и Минтруда придеоживаются разных мнений относительно данного проекта закона. «Это была одна из главных причин, почему произошли такие действия (созыв правлений фондов соцстрахования 10 марта – УНИАН)», - отметил А.МИРОШНИЧЕНКО.

«Второе – то, что мы 25 февраля проводили заседание правления фонда, на котором не поддержали решение о введении электронной отчетности… Мы считаем, что не надо внедрять посредника между плательщиком налогов и фондом», - пояснил А.МИРОШНИЧЕНКО.

УНИАН обратился в Минтруда с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на данный момент агентство еще не получило ответа ведомства.