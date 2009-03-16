Донецкие угольщики задолжали ПФУ свыше 1,3 млрд. грн.

В Донецкой области долг угольных предприятий в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) превышает 1,3 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, такие данные прозвучали на коллегии Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Так, по состоянию на 1 марта текущего года 254 угольных предприятий региона имели задолженность в ПФУ в размере 1 млрд. 348,4 млн. грн. Однако в Пенсионном фонде подчеркнули, что органы взыскания вынуждены приостанавливать исполнительное производство на основании Закона Украины «О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса» № 2711 от 23.06.2005 года.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области корреспонденту УНИАН уточнили, что, в частности, по состоянию на сегодня, 16 марта, долги в бюджет ПФУ имеют следующие плательщики страховых взносов из числа угольных предприятий: шахта им. Стаханова ГП «Красноармейскуголь» - 48,974 млн. грн., шахта им. Бажанова ГП «Макеевуголь» - 50,091 млн. грн., ГП «Укруглеторфреструктуризация» - 48,385 млн. грн., ГП «Артемуголь» - 38,216 млн. грн., шахтоуправление «Северное-Ясиновское» ГП «Макеевуголь» - 33,624 млн. грн., шахта им. Кирова ГП «Макеевуголь» - 29,806 млн. грн., ГП «Дзержинскуголь» - 21,469 млн. грн., шахта им. Скочинского ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» - 20,195 млн. грн., шахта и. Абакумова ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» - 18, 526 млн. грн. и т. д.