Сегодня рабочие Николаевского судостроительного пикетировали ОГА

Сегодня около 800 рабочих Николаевского судостроительного завода им. 61-го коммунара провели акцию протеста возле областной государственной администрации, требуя погашения задолженности по заработной плате, которая не выплачивается с сентября прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, акция, организованная профсоюзным комитетом предприятия, началась шествием колонны от завода до здания администрации.

Председатель профкома судостроительной отрасли ГП «Судостроительный завод им. 61-го коммунара» Николай ГОЛОВЧЕНКО сообщил, что на 1 марта задолженность составила 15 млн. грн. с учетом индексации и компенсаций. По его словам, у завода есть заработанные за ряд работ средства в сумме около 9 млн. грн., которые по разным причинам не выплачивает Херсонский судостроительный завод.

Так, по словам лидера профкома, в октябре 2008 года был сдан танкер (заказ № 3315), сейчас на достройке находятся два подобных заказа - № 3316, выполненный на 75% и № 3317, находящийся в стадии 20% готовности.

По информации Н.ГОЛОВЧЕНКО, согласно договору, заключенному администрацией завода им. 61-го коммунара с Херсонским судостроительным заводом, оплата поступит только после полной сдачи заказов. И именно из-за позиции заказчика, как считает глава профкома предприятия, с января до начала марта завод вынужден был простаивать.

Несмотря на то, что работа возобновилась 2 марта, вопрос с выплатой зарплаты сотрудникам до сих пор не решен. К тому же из Херсона не поступает финансирование для дальнейшего проведения работ.

Копии резолюции, принятой во время акции протеста, работники завода направили также в городской и областной советы, депутатам Верховной Рады, в Кабинет министров и Президенту Украины.

В документе они требуют погасить задолженность по зарплате, заменить нынешнюю администрацию завода вот главе с генеральным директором Игорем КОЗЫРЕВЫМ, обеспечить полную загрузку предприятия, погасить задолженности в Пенсионный фонд (около 9 млн. грн.) и в Фонд социального страхования (800 тыс. грн), а также налог на землю в размере 6 млн. грн.

Вышедший к участникам митинга губернатор области Алексей ГАРКУША пообещал направить телефонограмму премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и изложить требования рабочих. На просьбу митингующих помочь деньгами из областного бюджета губернатор отказал, мотивируя тем, что в бюджете нет средств.

Как сообщил УНИАН Н.ГОЛОВЧЕНКО, профком завода уже дважды обращался к Ю.ТИМОШЕНКО, призывая обратить внимание на бедственное положение предприятия, но ответа до сих пор нет.