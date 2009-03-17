Луганская детская облбольница получила новое оборудование

Луганская областная детская клиническая больница получила современное медоборудование, приобретенное на собранные волонтерами средства в рамках Всеукраинской благотворительной акции «Услышьте все!».

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга по случаю передачи этого оборудования главный врач Луганской областной детской клинической больницы Василий ТКАЧЕНКО сообщил, что на собранные волонтерами 95 тыс. грн. для этой больницы приобретено офтальмологическое оборудование - офтальмоскоп Sіgma и периметр Easyfіeld с опорой.

"Благодаря такому современному оборудованию мы переходим на тот уровень, когда можем диагностировать заболевание глаз на ранних стадиях", - подчеркнул В.ТКАЧЕНКО. Он отметил, что более ранняя и точная постановка диагноза у новорожденного ребенка позволяет исправлять дефекты зрения и оказывать своевременную медицинскую помощь.

Квалифицированная медицинская помощь детям с нарушением зрения будет предоставляться бесплатно, сказал главврач.

В 2008 году Луганская область заняла 3-е место по количеству собранных средств в рамках Всеукраинской благотворительной акции "Услышьте все!». Силами волонтеров было собрано около 95 тыс. грн. (в 2007 году - около 4 тыс. грн.). В прошлом году волонтеров было 450 человек, в этом году уже тысяча.

Очередной этап акции "Услышьте все!" Всеукраинского фонда "Сердце к сердцу" стартует в Луганской области 4 мая и завершится 10 мая текущего года. Она пройдет во всех городах и районах области. Акция проводится с целью помощи детям с определенными проблемами здоровья. В 2008 и 2009 годах мероприятие посвящено детям с проблемами зрения. На средства, собранные во время акции, Фонд "Сердце к сердцу" закупает медицинское оборудование в областные детские больницы. Оборудование в каждую область закупается на ту сумму, которую собрал конкретный регион.