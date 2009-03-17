ВР укрепляет финансово-бюджетную дисциплину

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” (относительно укрепления финансово-бюджетной дисциплины).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 226 из 443 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается укрепление финансово-бюджетной дисциплины, предотвращение неэффективного и нерационального использования бюджетных средств, государственного и коммунального имущества, усиление ответственности за незаконное, нецелевое использование бюджетных средств, нарушения законодательства по финансовым вопросам.

Документом предусматривается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления срока наложения административного взыскания за нарушение законодательства по финансовым вопросам, бюджетному законодательству и законодательству об осуществлении закупки товаров, работ и услуг за государственные средства: не позднее чем через два месяца со дня выявления правонарушения, но не позже, чем через один год со дня совершения правонарушения.

Законопроектом конкретизируются виды нарушений законодательства о бюджетной системе Украины. Размер санкций за совершение таких правонарушений предлагается установить в зависимости от их общественной опасности. При этом максимальный размер ответственности, которую предлагается установить, не увеличивается по сравнению с существующим в настоящее время.

Предлагается установить и ответственность за нарушение порядка использования и списания государственного и коммунального имущества.

Также предусматривается административная ответственность за препятствование должностным лицам государственной контрольно-ревизионной службы в осуществлении государственного финансового контроля.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 13 Закона „О хозяйственных обществах” относительно запрета на использование для формирования уставного (составленного) капитала обществ бюджетных средств, средств, полученных на условиях их возврата, векселей, имущества государственных и коммунальных предприятий, которое в соответствии с законодательством не подлежит приватизации, казенных предприятий и имущества, которое находится в оперативном управлении бюджетных учреждений.

Будут вноситься изменения и в Закон „О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине” относительно расширения круга лиц, у которых органами государственной контрольно-ревизионной службы могут проводиться встречные сверки, а также а Закон „О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” по поводу определения четких оснований, по которым разрешается уничтожение первичных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности.

Кроме того, предусмотрено дополнить часть первую статьи 62 Закона „О банках и банковской деятельности” относительно включения органов государственной контрольно-ревизионной службы в перечень органов, которым может предоставляться информация, содержащая банковскую тайну. Также будет дополнен Закон „О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей” нормой относительно включения органов государственной контрольно-ревизионной службы в перечень органов, которые осуществляют контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на проведение выборов.