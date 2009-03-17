ВР усилит госрегулирование в строительстве жилья

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменения в некоторые законы Украины по усовершенствованию государственного регулирования в сфере строительства жилья”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 358 из 444 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект закона предусматривает внесение изменений в законы “О финансово-кредитных механизмах и управление имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью”, “О рекламе”, “Об инвестиционной деятельности”, “О страховании” и направлен на урегулирование вопросов, связанных с финансированием строительства жилья за счет средств граждан.

В частности, предусматривается установление запрета финансовым учреждениям, которые являются управителями фондов финансирования строительства, привлекать средства установителей управления имуществом на инвестирование строительства жилья и финансировать строительство соответствующего жилого дома до возникновения у застройщика в установленном порядке права на застройку. Кроме того, вводится регистрация правил фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью и изменений к ним, для обеспечения защиты прав потребителей - участников фонда финансирования строительства.

Также законопроектом предусматривается финансирование строительства жилого дома с привлечением средств физических лиц исключительно через одно финансовое учреждение. Оно же должно быть управляющим одного фонда финансирования строительства. Вводятся также механизмы, которые делают невозможным инвестирование одной квартиры несколькими инвесторами без их согласия.

Кроме того, предусмотрено введение расчетов физических лиц с управляющими фондов финансирования строительства исключительно в безналичной форме, а также отслуживание управляющим, который не может быть связанным лицом с застройщиком, целевого использования застройщиком средств, перечисленных на финансирование строительства, и возвращение доверителям остатков средств, не использованных на строительство жилья.

В проекте предусмотрено недопущение распространения рекламы о строительстве жилого дома без указания в ней информации обо всех субъектах, которые являются участниками такого строительства и осуществляют его финансирование, и информации о наличии у них определенных законодательством разрешений на строительство определенного жилого дома, лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, а также данных об отводе в установленном порядке земельного участка под строительство такого жилого дома.