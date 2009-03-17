АУБ предлагает помочь заемщикам

Ассоциация украинских банков разработала и подала на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады проект закона “О возобновлении платежеспособности домохозяйств”.

Как отмечат пресс-служба АУБ, в законопроекте предложено предусмотреть средства, необходимые для обеспечения в 2009 году государственной поддержки неплатежеспособным заемщикам-физическим лицам, в изменениях к Закону Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год”.

Учитывая это, президент АУБ Александр СУГОНЯКО в письме к председателю комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергею ТЕРЕХИНУ отметил нецелесообразность принятия во втором чтении и в целом проекта закона “О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса”.

АУБ также предложила данному комитету разработать Программу государственной поддержки социально-незащищенных граждан, которые в условиях кризиса лишись своей платежеспособности.

Как отмечено в письме, попытка решить проблему только путем введения моратория на взыскание залогового имущества, то есть за счет вкладчиков банков, лишь угубит кризис в банковской и финансовой сфере. «Решение проблемы и поддержка социально-незащищенных категорий заемщиков невозможные без участия государства», - сказано в письме АУБ.

По мнению президента АУБ, для комплексного решения вопроса защиты заемщиков банков-физлиц, которые в условиях кризиса потеряли свою платежеспособность, необходима разработка Программы государственной поддержки социально-незащищенных слоев населения. Такая Программа должна включать определение критериев неплатежеспособности домашних хозяйств; определения домохозяйств, на которые распространяется государственная поддержка; определение видов государственной поддержки (выкуп государством проблемной кредитной задолженности; предоставление материальной помощи для погашения задолженности; предоставление компенсации в уплату процентов за реструктуризированными кредитами, и тому подобное).