СП: Кабмин тормозит урезание зарплат Президента и премьера

Руководитель Главной службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины Секретариата Президента Ян БЕРНАЗЮК обращает внимание, что в последнее время в Украине получила широкое распространение практика невыполнения (несвоевременного выполнения) Кабинетом Министров Украины задач, предусмотренных законодательными актами Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Даже поверхностный анализ состояния выполнения поручений, которые содержатся в решениях парламента, указывает на наличие промедлений и игнорирования их положений», – заявил он, ссылаясь на то, что бездеятельность правительства идет в разрез с положениями статей 113, 116 Конституции Украины (в соответствии с которыми Кабинет Министров Украины ответственный, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины, обеспечивает выполнение законов Украины и постановлений Верховной Рады Украины).

Я.БЕРНАЗЮК указывает как на показательный факт прямого игнорирования Кабинетом Министров Украины Постановления Верховной Рады Украины «О мерах по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины» от 03.03.2009 г., направленного на сокращение в период финансово-экономического кризиса расходов Государственного бюджета Украины на материально-техническое обеспечение органов государственной власти, оплату труда и социально-бытовое обеспечение должностных лиц этих органов.

В соответствии с решением парламента в первую очередь сокращение по меньшей мере в два раза заработной платы будет касаться Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, вице-премьер-министров, народных депутатов Украины, руководящего состава Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Президента Украины, Государственного управления делами, Аппарата Верховной Рады Украины, секретариата Кабинета Министров Украины, министров, а также руководителей других центральных органов исполнительной власти.

Я.БЕРНАЗЮК напомнил, что в постановлении также предусмотрено поручение правительству срочно до 16.03.2009 г. подать в Верховную Раду Украины соответствующие предложения, касающиеся внесения изменений в законодательные акты Украины.

«Сегодня уже 17.03.2009, и никакого решения или позиции по этому поводу Кабинета Министров Украины. При этом обоснованная позиция правительства как коллегиального органа - также была бы позицией», – констатировал он.

В частности Я.БЕРНАЗЮК назвал не бесспорными положения отмеченного постановления, которые предусматривают уменьшение в два раза фонда оплаты труда для работников государственных предприятий-монополистов, поскольку это сотни тысяч обычных работников Укрзализницы, Укрпочты и тому подобное.