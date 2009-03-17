Долги по зарплате в России достигли 8 млрд. рублей

Просроченная задолженность по заработной плате составила 8 млрд 087 млн руб. и увеличилась на 16,1% по сравнению с 1 февраля 2009г. Такие данные содержатся в основном докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ, сообщает rbc.ru.

Объем просроченной задолженности по зарплате на 1 марта 2009г. составлял 2% месячного фонда заработной платы. В образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, деятельности в области культуры этот показатель равен 0,2%, а в сельском хозяйстве - около 5%.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 марта 2009г. составила 7 млрд 551 млн руб., или 93,4% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 февраля 2009г. она увеличилась на 964 млн руб. (на 14,6%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 536 млн руб. и увеличилась по сравнению с 1 февраля 2009г. на 158 млн руб. (на 42,0%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 230 млн руб. (увеличение на 108 млн руб., или на 88,5%), бюджетов субъектов РФ - 151 млн руб. (увеличение на 72 млн руб., или на 91,9%), местных бюджетов - 155 млн руб. (снижение на 22 млн руб., или на 12,3%).