Молдавских чиновников проверят на детекторе лжи

В Молдавии чиновников будут проверять на детекторе лжи. Как сообщили РБК.ru в пресс-службе главы молдавского государства, это предусматривает закон, подписанный президентом Владимиром Ворониным, о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе).

Утверждается, что документ, утвержденный парламентом республики, разработан в целях защиты общественных интересов, обеспечения национальной безопасности, борьбы с коррупцией и протекционизмом.

Согласно закону, проверку на детекторе лжи могут проходить лица, поступающие на службу или проходящие службу в органах Министерства внутренних дел, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны, Таможенной службы, Министерства обороны, Пограничной службы, Прокуратуры, Департамента пенитенциарных учреждений; граждане, поступающие или поступившие на работу, связанную с обеспечением эксплуатации особо важных, режимных или опасных производственных объектов, а также чиновники, получающие или имеющие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Стоит отметить, что вопрос об использовании детектора лжи активно обсуждался и в России. Например, в прошлом году в МВД говорили о том, что полиграф будет применяться в отношении желающих поступить на службу в милицию. Целью таких мер назвалось "укрепление законности и служебной дисциплины".

Минусом этой системы эксперты называли отсутствие достаточного количества людей, умеющих работать с детектором лжи. Кроме того, есть определенные сомнения в достоверности сведений, получаемых при помощи полиграфа. Известно, что детектор лжи несовершенен и теоретически его можно обмануть.