ВР запретила перепрофилировать оздоровительные учреждения

Верховная Рада Украины приняла постановление “О введении моратория на ликвидацию, отчуждение, перепрофилирование оздоровительных учреждений (детских, профессиональных и др.)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 366 из 441 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

В постановлении предусмотрено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, основатели (владельцы) оздоровительных учреждений временно, до одобрения соответствующего закона, должны прекратить принятие решений и приостановить выполнение уже принятых решений о ликвидации, отчуждении, перепрофилировании, передаче в аренду для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом, оздоровительных учреждений.

Рекомендовано Кабинету Министров Украины разработать до 20 апреля 2009 года проект закона о запрещении ликвидации, отчуждения, перепрофилирования, передачи в аренду для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом, оздоровительных учреждений.

Также сегодня ВР запретила перепрофилирование и отчуждение военно-медицинских заведений (Закон “О внесении изменений в Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»).

За проголосовали 329 из 430 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается дополнить статью 11 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» нормой о том, что изменение подчинения, перепрофилирование и отчуждение военно-медицинских заведений здравоохранения, санаторно-курортного лечения и отдыха военно-медицинских подразделений Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов не допускается.