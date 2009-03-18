Рост безработицы в России снижается

Рост безработицы в России постепенно снижается, зато просроченные задолженности по зарплате увеличиваются, пишут Ведомости.

Эксперты говорят, что такая тенденция смягчает социальное напряжение, но усиливает нагрузку на бизнес

Согласно еженедельному мониторингу Минздравсоцразвития, на 11 марта в России зарегистрировано 2,077 млн безработных. Это означает, что за неделю уровень официально регистрируемой безработицы вырос на 2,2%, или на 43 400 человек, тогда как неделей ранее - на 3,3% (64 000 чел.), а двумя неделями ранее - на 4% (77 000 чел.).

"Такими темпами к маю рост безработицы может прекратиться вовсе, и начнется снижение", - полагает Андрей Коровкин, завлабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. По его мнению, этому процессу будут способствовать потребности сельского хозяйства, тем более что прогнозируется один из самых обильных урожаев за 10 лет; к тому же основные антикризисные кадровые чистки в финансовых компаниях и компаниях реального сектора экономики уже прошли, а дефицит кадров по некоторым специальностям (прежде всего рабочим) на рынке труда пока сохраняется.

В феврале суммарная задолженность российских предприятий по зарплате достигла 8,087 млрд руб. - это на 16,1% больше, чем месяцем ранее (6,965 млрд руб. в январе), сообщил вчера Росстат. Задолженность составила 2% месячного фонда зарплаты работников.

По мнению Татьяны Малевой, директора Независимого института социальной политики, долгов по зарплате будет еще больше. Она уверена: наблюдая падение роста производства, российские работодатели предпочитают задержку зарплат, неоплачиваемые отпуска, сокращение рабочего дня увольнениям, которые способны спровоцировать социальное напряжение.