ВР повысит акциз на табачные изделия

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в Закон "О ставках акцизного сбора на табачные изделия". Об этом говорится в сообщении информационного управления Верховной Рады.

Так, проектом предлагается повысить с 1 мая 2009 года ставки акциза на сигареты без фильтра в 2,2 раза, с фильтром – на 60%.

За такое решение проголосовали 235 народных депутатов в среду.

Предлагается увеличение акцизного сбора на все табачные изделия с 16% до 20% и взимание его не от оборота, а от максимальной розничной цены.

Законопроектом предлагается установить акцизный сбор с единицы реализованного товара (продукции) на: сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигариллы (тонкие сигары), с содержанием табака, в размере 60 грн. за 100 шт. (вместо действующих 100 грн. за 1 тыс. шт.); на табак и заменители табака, табак «гомогенизованный» или «восстановленный»; табачные экстракты и эссенции в размере 25 грн. за 1 кг (вместо 0 грн.).

Проектом также предусматривается повысить размер минимальной доли налогового обязательства по уплате акцизного сбора за каждое собственное название сигарет без фильтра, папирос до 50 грн за 1000 шт. (вместо действующих 18 грн); сигарет с фильтром - до 100 грн за 1000 шт. (вместо 40 грн).

Разработчики проекта отмечают, что акцизный сбор на табачные изделия в Украине сегодня один из самых низких в Европе. Приближение ставок акциза к требованием ЕС снизит уровень контрабанды украинских сигарет в страны Евросоюза, ежегодный объем которой превышает 30 млрд. сигарет.

Реализация законопроекта обеспечит поступление в госбюджет Украины за девять месяцев 2009 года дополнительно 3,7 млрд. грн.

При этом, реализация закона приведет к тому, что диапазон цен на сигареты с фильтром вырастет с нынешних 2,50–8,50 (в среднем 3,80) гривен за пачку до 3,75–10,50 (в среднем 5,20) гривен за пачку, или на 1,25–2,00 гривни за пачку.

Рост цен на сигареты с фильтром составит в среднем 30–40%, а с учетом инфляции – 20%.