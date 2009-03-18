Эксперт: темпы безработицы снизились

Замедление роста количества безработных в Украине стало результатом решения о взятии их на учет после увольнений по отдельным статьям законодательства только через 90 дней после потери работы.

Такое мнение высказал УНИАН финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Александра ШКУРПАТ.

По его мнению, количество безработных в Украине по итогам 2009 г. увеличится в два раза, по сравнению с 2008 г., – до 12% от всего трудоспособного населения.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве труда и социальной политики ожидают, что уровень безработицы в 2009 г. вырастет до 9%.

По состоянию на 17 марта, согласно оперативной информации Государственной службы занятости, на учете находилось 920,9 тыс. человек, сообщила министр труда Людмила ДЕНИСОВА.

Она, в частности, отметила, что на 1 января 2009 года в Государственную службу занятости обратились 876,2 тыс. человек, на 1 февраля - 930 тыс. человек, и на 1 марта – 924,9 тыс. человек.

Справка УНИАН. 9 февраля т.г. заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Конституционном суде и в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в КС представление по поводу конституционности Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» от 25 декабря 2008 года.

По ее словам, речь идет о статье 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», которая была дополнена словами «по согласию сторон». М.СТАВНИЙЧУК пояснила, что речь идет о том, что отныне граждане, которые увольняются по собственному желанию, будут получать помощь лишь через 91 день после регистрации на бирже труда.

Раньше, заметила М.СТАВНИЙЧУК, на 91-й день помощь получали лишь граждане, которые уволились по собственному желанию без уважительных причин, остальным средства выплачивали на 8-й день. После того, как законодатель добавил три слова – «по согласию сторон», количество граждан, которые будут получать помощь через три месяца, значительно увеличится.