В Украине зарегистрировано 906,1 тыс. безработных

В Украине на 1 марта 2009 года зарегистрировано 906,1 тыс. безработных, что составляет 3,2% трудоспособного населения.

Как сообщает Государственный комитет статистики Украины в отчете, обнародованном на официальном сайте ведомства, в феврале количество безработных увеличилось на 0,5 тыс. человек по сравнению с январем текущего года.

Количество безработных, получающих помощь по безработице, в феврале составило 657,2 тыс. человек против 670,9 тыс. в январе т.г.

Средний размер помощи по безработице увеличился с 604,42 грн. в январе до 610, 44 грн. в феврале.