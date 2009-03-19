Референдум о недоверии Черновецкому состоится 17 мая

В Шевченковском районе Киева 17 мая состоится местный референдум, на который будут вынесены три вопроса. Среди прочего жители определятся по поводу недоверия Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как сообщили УНИАН в Отделе информационной политики Шевченковской РГА, данное решение было принято Шевченковским райсоветом 19 марта на очередном пленарном заседании.

В бюллетени для голосования будут внесены три вопроса: „Поддерживаете ли Вы инициативы столичной власти по введению платной медицины?”, „Поддерживаете ли Вы повышение стоимости коммунальных услуг для населения без предоставления гарантий повышения их качества?”, „Поддерживаете ли Вы проведение Киевского городского референдума по высказыванию недоверия мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ?”.

„Этот вопрос мы вынуждены были поставить в ответ на неадекватные действия городского председателя и его команды", - отметил председатель района Виктор ПИЛИПИШИН.

По его словам, после совещания у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО у него и у других председателей районов была надежда, что мэр прислушается к мнению руководителей в районах и учтет их предложения в новом городском бюджете.

“Но бюджет, утвержденный 6 марта, стал средством ограбления районов, особенно тех, руководители которых критиковали бессмысленную политику Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. В результате может возникнуть ситуация, что уже с сентября нам нечем будет платить людям зарплаты. Поэтому я буду инициировать повторное совещание у Президента, встречу с премьер-министром страны с целью обсуждения вопроса дальнейшего развития Киева. Параллельно райгосадминистрация готовит иск в суд о признании городского бюджета недействительным в части Шевченковского района”, - заявил В.ПИЛИПИШИН.

Он отметил, что если все районные общины поддержат эту инициативу, тогда Киевсовету не останется ничего другого, как объявить проведение городского референдума о недоверии мэру.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Шевченковский районный совет создал рабочую группу по наработке предложений о местном референдуме по недоверию столичному градоначальнику. Кроме того, районные депутаты отдельным решением выразили недоверие Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

В тот же день киевский БЮТ сообщил, что будет инициировать рассмотрение вопроса о высказывании недоверия городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ на сессиях всех районных в городе Киеве советов.

3 марта депутаты Святошинского района столицы поддержали инициативу депутатов Шевченковского райсовета о проведении общегородского референдума по вопросу высказывания недоверия Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Святошинского районного в городе Киеве совета.