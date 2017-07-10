Нардеп объяснила, почему нельзя тянуть с финансированием субсидий

Верховная Рада должна поддержать законопроект о внесении изменений в Госбюджет на 2017 год в части увеличения финансирования субсидий в течение последней пленарной недели летней сессии парламента. Об этом в эфире телеканала News One сообщила народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алёна Бабак.

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По ее словам, на сегодняшний день основной вопрос, который стоит на повестке дня для обеспечения нового отопительного сезона, - это погашение задолженности государства перед коммунальными предприятиями и компаниями энергетического сектора. Депутат подчеркнула, что по состоянию на 1 июня задолженность государства перед предприятиями по субсидиям составила 33 млрд. грн.из 47 млрд. грн., которые в целом предусмотрены на эти цели на 2017 год.

«Мы должны финансировать долг, чтобы предприятия готовились к отопительному сезону. Мы не можем допустить, чтобы долги не были погашены. Крайне важно проголосовать по субсидиям сейчас. Потому что если предприятия не получат средства, если не будет погашена задолженность, то не будут заключены договора компаний с НАК «Нафтогаз Украины». А это значит, что и не начнется отопительный сезон», - считает Алёна Бабак.

По ее словам, критически важно проголосовать за изменения в бюджет, которые предполагают выделение 14 млрд. грн. дополнительного финансирования на субсидии именно летом. Однако А. Бабак не исключает, что к еще одному пересмотру бюджета придется вернуться осенью.

«14-ти миллиардов не будет достаточно, поскольку только за первую половину отопительного сезона потрачено из госбюджета 47 млрд грн. А осенью будет вторая часть сезона. То есть в целом потребности на покрытие субсидий составляют более 80 млрд. грн., а то и 100 млрд. грн.», - отметила член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

По словам члена комитета по вопросам ЖКХ, в Украине слишком большое количество людей является получателями субсидий, что стало следствием повышения правительством цен на газ. «За первый квартал 2017 года 46% семей Украины стали получателями субсидий, а в отдельных областях страны – более 60%. Тернопольская область 67%, Сумская – 65% семей на субсидиях. Город Умань имеет более 83% людей на субсидиях, представляете вообще проблему? Причем, количество получателей субсидий постоянно растет», - рассказала народный депутат.

При этом она добавила, что осенью 2017 года запланировано еще одно повышение цены газа для предприятий и населения, что также негативно отразится и на работе украинских предприятий, и на платежах населения в отопительный сезон. «Если не дай Бог правительство объявит о повышении цены газа – в соответствии с постановлением №187 – это крах всей экономики страны. Мы не должны этого допустить, чтобы правительство подняло цену газа в соответствии с автоматической формулой корректирования. Мы должны были узнать о повышении этой цены до 1 июля, но в правительстве побоялись ее обнародовать, отложили на сентябрь. Планируется рост цены газа на 17%, а эксперты считают, что 25%. Этого нельзя допустить, даже процента. Иначе будет просто крах по субсидиям», - уверена народный депутат Алёна Бабак.

Отвечая на вопрос о том, откуда можно взять финансирование для субсидий в будущем, народный депутат отметила, что государству необходимо озаботиться ростом доходов населения, а также стимулами для отдельных отраслей экономики, рост которой позволит снизить расходы на субсидии.