В Киеве хотят установить одинаковые тарифы за ЖКУ

Столичные власти предлагают установить единые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для предприятий и физических лиц.

Как пишет сегодня газета “Хрещатик”, об этом на встрече с представителями Ассоциации работодателей Киева сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он предложил руководителям крупнейших киевских предприятий антикризисный план спасения столицы от коммунального коллапса. По его словам, городские власти рассматривают возможность установления одинаковых тарифов и для предприятий, и для жителей столицы, и этим самым хотят поддержать людей, которые дают рабочие места киевлянам и исправно платят налоги.

"Почему мы решили пойти на этот шаг? Потому что прекрасно понимаем, что предприятия дают людям работу, а это главное. Ведь преодолеть кризис мы сможем лишь вместе, поэтому увеличивать груз разнообразных выплат на те хозяйства, которые еще работают, нельзя", - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Первый заместитель председателя КГГА также убежден, что тарифы обязательно должны быть экономически обоснованными и по ним следует своевременно платить.

Для реализации программы, уверен А.ГОЛУБЧЕНКО, нужно провести открытую дискуссию со всеми участниками тарифного процесса, чтобы каждый понял меру своей ответственности.

Он также отметил, что проплаты за коммунальные услуги в городе на самом низком уровне — менее 15%, между тем долги коммунальщиков перед НАК "Нафтогаз" за потребленный газ увеличиваются ежедневно.