В России зарегистрировано 6,4 млн. безработных

В России в феврале зарегистрировано 6,4 млн. безработных.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службы госстатистики (Росстат).

"В конце февраля 2009 года, по оценке, 6,4 миллиона человек, или 8,5% экономически активного населения, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - говорится в сообщении.

В феврале, по сравнению с январем, общее число безработных возросло на 4,9%, по сравнению с февралем прошлого года - на 20,6%.

Отмечается, что в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 2,0 млн. человек, в том числе 1,7 млн. человек получали пособие по безработице.