Каждый гражданин сможет лично обратиться к Наливайченко

В Киеве, в Общественной приемной Службы безопасности Украины (ул. Владимирская, 35) по решению председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО установлен специальный ящик для письменных обращений граждан относительно возможных противоправных действий сотрудников СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, все эти обращения будет получать лично председатель Службы безопасности.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО, обращаясь к гражданам, отметил: «Ни один чиновник не будет промежуточным звеном между мной и гражданином. Я лично буду открывать письма и буду принимать решения. Поэтому просил бы подписываться, оставлять свои координаты для обратной связи. У меня, как у руководителя СБУ, достаточно полномочий, чтобы искоренить коррупционные проявления в ведомстве».

До 26 марта такие же почтовые ящики для корреспонденции, адресованной лично председателю СБУ, будут установлены во всех региональных органах ведомства.

Электронные сообщения о возможных правонарушениях сотрудников СБУ можно направлять на специально созданный адрес электронной почты: letter@ssu.gov.ua