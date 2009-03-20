ВР расширила группы депрессивных территорий

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О стимулировании развития регионов" относительно расширения групп территорий, которые признаются депрессивными, и предоставлении им такого статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 237 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту, депрессивными признаются регионы, в которых на протяжении последних пяти лет средние показатели валового регионального продукта (до 2004 года – валовой добавленной стоимости) на одного человека являются самыми низкими; промышленные районы, в которых на протяжении последних трех лет средние показатели уровня зарегистрированной безработицы и доля занятых в промышленности значительно превышают соответствующие средние показатели развития территорий этой группы, а объем реализованной промышленной продукции (работ, услуг) на одного человека и уровень среднемесячной заработной платы значительно ниже таких показателей. Кроме того, депрессивными признаются сельские районы, в которых на протяжении последних трех лет плотность сельского населения, коэффициент естественного прироста населения, уровень среднемесячной зарплаты и объем реализованной сельскохозяйственной продукции (работ, услуг), на одного человека значительно ниже соответствующих средних показателей развития территорий такой группы, а доля занятых в сельском хозяйстве значительно превышает их и города республиканского (Крым) и областного значения, в которых на протяжении последних трех лет средние показатели уровня зарегистрированной безработицы, в частности долгосрочной безработицы, значительно превышают соответствующие средние показатели развития территорий такой группы, а уровень среднемесячной заработной платы значительно ниже таких показателей.

Депрессивными признаются промышленные и сельские районы, а также города республиканского (Крым) и областного значения, показатели развития которых отвечают одновременно всем критериям, определенным частью первой этой статьи для территорий соответствующей группы. Предельные уровни показателей развития территорий соответствующих групп определяются и утверждаются в порядке, который устанавливается Кабинетом министров Украины.