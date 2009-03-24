Тимошенко не допустит увеличения пенсионного возраста в Украине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что является противником увеличения пенсионного возраста и отмены выплаты пенсий работающим пенсионерам.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Кабинете министров.

«Правительство и я, как премьер-министр, были и остаемся противником увеличения пенсионного возраста для пенсионеров. Я не допущу того, чтобы пенсионный возраст был увеличен в Украине, в то время как сегодня средняя продолжительность жизни мужчин и женщин является ниже, чем тот пенсионный возраст, который предлагается так называемыми реформаторами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает недопустимым отмену выплаты пенсий работающим пенсионерам.

«Такие реформы в Украине я, как премьер-министр, никогда не поддержу. Я считаю, что это просто издевательство над пенсионерами, которые пошли работать, чтобы заработать себе копейку и обеспечить свою жизнь. Я сразу хочу это отбросить, потому что таких предложений быть не может. И я их никогда не допущу», - подчеркнула она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, отказ правительства от повышения пенсионного возраста согласован с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Напомним, по неофициальной информации, одним из условий получения Украиной второго транша кредита от МВФ является увеличение пенсионного возраста.