В Польше упали объемы розничных продаж

В Польше в феврале впервые за последние четыре года упали объемы розничных продаж.

Как сообщает Puls Biznesu, в прошлом месяце объемы розничных продаж упали на 1,6% при прогнозе аналитиков 0,6%.

Государственный комитет статистики Польши (GUS) сообщил, что в марте, как и в предыдущих месяцах, наблюдается ухудшение потребительских настроений. За год показатель потребительского доверия снизился с 25,2 пункта до минус 30,3 пункта.

«Это самый низкий уровень с 2004 года», – отмечает издание.

По словам экспертов, представленные GUS данные подтверждают ухудшение потребительских настроений и в целом ситуации на рынке труда.

Аналитики не исключают, что в таких условиях Национальный банк Польши может еще раз снизить учетную ставку.

Как сообщал УНИАН, в Польше с конца прошлого года наблюдается замедление экономического роста и увеличение количества безработных вследствие мирового экономического кризиса, который обострился после банкротства ряда ведущих мировых инвестиционных банков, в т.ч. Lehman brothers в сентябре 2008 года.

Эксперты прогнозируют спад польского ВВП в текущем году до 0-2% с 4,8% в прошлом году, а также рост безработицы до 13% (в 2008 году – около 9%).

Из-за кризиса польское правительство сократило расходы госбюджета на 5,6 млрд. долларов – до примерно 90 млрд. долл.