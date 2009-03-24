Потребители уходят на рынки

В настоящее время наблюдается переход потребителей от цивилизованной торговли на рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила старший консультант по стратегическому консалтингу и оценке украинского представительства международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости CB Richard Ellis Марина КРЕСТИНИНА.

По ее словам, тенденция к переходу потребителей из мест цивилизованной торговли к рынкам, что связано со смещением спроса на товары более низкого ценового сегмента, наблюдается в первую очередь в сегменте продажи одежды.

М.КРЕСТИНИНА отметила, что с начала года наблюдается увеличение доли колеблющихся потребителей между цивилизованными местами торговли и рынками (которая на сегодня составляет 40-50%).

В то же время эксперт считает, что переход потребителей от продуктовых магазинов на рынки, как это было в 90-х годах, вряд ли произойдет. Поскольку 90% потребителей покупают продукты в дискаунтерах или других магазинах.

Среди сегментов торговой недвижимости, которые развиваются в кризисный период, она назвала одежный ритейл низкого ценового сегмента, косметику и парфюмерию, продуктовые дискаунтеры.

Вместе с тем, закредитованность украинских торговых сетей, прежде всего, продуктовых и по продаже бытовой техники и электронике, приводит к увеличению долговой нагрузки некоторых сетей и, как следствие, к банкротству.

В связи с этим, по мнению эксперта, следует ожидать большого количества сделок по слиянию и поглощению, консолидации рынка и прихода зарубежных операторов, которых в Украине присутствует около 30%.

По ее прогнозам, оживление в сегменте торговой недвижимости наступит не ранее 2010 года при условии возобновления кредитования и потребительского спроса. Эксперт добавила, что торговый сектор выйдет из кризиса первым.

Справка УНИАН. Компания CB Richard Ellis работает на международном рынке коммерческой недвижимости. Компания насчитывает больше 400 офисов в более 50 странах мира и штат сотрудников свыше 29 000 человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США).

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, стратегический консалтинг и оценка, инвестиционные услуги, маркетинг и управление недвижимостью.