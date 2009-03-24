Прогнозы о 3-5 миллионах безработных надуманные

Первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО называет “эмоциональными и надуманными” прогнозы о 3-5 миллионах безработных в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, об этом он сказал в интервью украинскому деловому журналу „Експерт”.

В частности, по данным П.РОЗЕНКО, на протяжении последних двух месяцев количество официально зарегистрированных безработных фактически не меняется и составляет немногим больше 900 тыс. лиц.

Также первый заместитель министра труда и социальной политики считает, что прогнозы о потоках работников, которые будут возвращаться в Украину вследствие мирового кризиса, - из серии „страшилок” о безработице.

„Большого потока возвращающихся трудовых мигрантов нет”, - сказал правительственный чиновник.

Оценивая эффективность реализации закона о стимулировании занятости населения в условиях кризиса, принятого в конце прошлого года, П.РОЗЕНКО отметил, что данный закон открыл определенные возможности для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. За счет перераспределения средств между другими социальными фондами он получил в свое распоряжение больше средств.

„Если раньше существовала угроза, что при массовом обращении граждан в центры занятости средств может быть недостаточно, то в настоящее время деньги у фонда есть”, - отметил первый заместитель министра. Он также проинформировал, что закон предоставил механизмы для активной работы центров занятости на рынке труда. Так, например, через Государственный центр занятости работодателям будут направляться средства на переобучение персонала, на компенсацию сотрудникам части потерянного заработка и т. п.

Много внимания будет уделяться правительством и налаживанию системы общественных работ, отметил П.РОЗЕНКО, отметив, что она уже действует, но ее роль в кризисный период должна значительно возрасти. По убеждению Минтруда, систему необходимо корректировать под нужды местных органов власти, в томе числе и под реализацию инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Евро-2012. Говорить об эффективности этой программы можно будет после утверждения соответствующих нормативных актов, планов работ и смет проектов, считает П.РОЗЕНКО.