На фоне кризиса растет уличная преступность

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что с начала 2009 года уровень уличной преступности в Украине возрос на 12% в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«В зависимости от регионов уличная преступность увеличилась на 5-10%, в среднем по Украине это увеличение составляет 12%. Я считаю это абсолютно объективной цифрой в связи с увеличением безработицы, амнистией и возвращением трудовых мигрантов из Западной Европы и России», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр предполагает, что многие люди, потеряв легальные доходы, пытаются добыть средства на жизнь и обеспечение своих семей. «На сегодняшний день именно поэтому мы увеличили подразделения милиции, которые находятся непосредственно на улице, на 30% в особенно неблагополучных регионах, которыми являются Донецкая область, с 1 апреля будет откомандирован дополнительный контингент, полк внутренних войск, которые будут помогать местным правоохранительным органам сбить волну уличной преступности. В целом, задача стоит такая – не допустить возвращения беспредела 90-х на улицах Украины. Я абсолютно убежден, что мы выполним эту задачу», - подчеркнул он.