ГНАУ ожидает уменьшения задолженности по зарплатам

По итогам марта налоговики ожидают уменьшения суммы задолженности предприятий по выплате заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Сергей ЛЕКАРЬ.

«Идет тенденция к тому, что при увольнении наемного работника выплачиваются все компенсации, все средства, предусмотренные за неиспользованные отпуска, другие доплаты… Значительно сумма (задолженности предприятий по выплате заработной платы – УНИАН) должна уменьшиться – это однозначно», – подчеркнул С.ЛЕКАРЬ.

В то же время, он не указал возможную сумму сокращения задолженности.

По словам С.ЛЕКАРЯ, самые большие задолженности по регионам Украины в промышленных городах – Киеве, Донецке, Запорожье, Харькове.

Он также сообщил, что ГНАУ проводит кампанию по предупреждению предприятий о недопустимости несвоевременной или неполной выплаты заработной платы наемным работникам. По итогам этой компании налоговики ожидают роста декларирования доходов физических лиц и, как следствие, доначисления налога с доходов физлиц на сумму около 200-300 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы в январе 2009 года увеличилась на 36%, или 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составляла 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января т.г. – 1 млрд. 123,5 млн. грн.).