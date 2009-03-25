ГНАУ ожидает уменьшения задолженности по зарплатам
По итогам марта
По итогам марта налоговики ожидают уменьшения суммы задолженности предприятий по выплате заработной платы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Сергей ЛЕКАРЬ.
«Идет тенденция к тому, что при увольнении наемного работника выплачиваются все компенсации, все средства, предусмотренные за неиспользованные отпуска, другие доплаты… Значительно сумма (задолженности предприятий по выплате заработной платы – УНИАН) должна уменьшиться – это однозначно», – подчеркнул С.ЛЕКАРЬ.
В то же время, он не указал возможную сумму сокращения задолженности.
По словам С.ЛЕКАРЯ, самые большие задолженности по регионам Украины в промышленных городах – Киеве, Донецке, Запорожье, Харькове.
Он также сообщил, что ГНАУ проводит кампанию по предупреждению предприятий о недопустимости несвоевременной или неполной выплаты заработной платы наемным работникам. По итогам этой компании налоговики ожидают роста декларирования доходов физических лиц и, как следствие, доначисления налога с доходов физлиц на сумму около 200-300 млн. грн.
Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы в январе 2009 года увеличилась на 36%, или 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составляла 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января т.г. – 1 млрд. 123,5 млн. грн.).