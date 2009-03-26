КС рассмотрит законность сужения права граждан

Сегодня Конституционный Суд Украины начнет в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению Президента относительно соответствия Конституции (конституционности) подпункта 13 пункта 4 раздела І Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Президент Украины просит признать не отвечающим Конституции, в частности статьям 22, 46, положение части третьей статьи 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» от 2 марта 2000 года № 1533-ІІІ в редакции Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» от 25 декабря 2008 года № 799-VI.

В конституционном представлении отмечается, что дополнение части третьей статьи 23 Закона после слов «уважительных причин» словами «или по соглашению сторон» нарушает конституционные права граждан Украины, поскольку до внесения изменений в статью 23 Закона помощь по безработице лицам, которые уволились по соглашению сторон, выплачивалась с восьмого дня после регистрации их в установленном порядке в государственной службе занятости. С изменением редакции части третьей статьи 23 Закона «помощь по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин или по соглашению сторон, будет выплачиваться с 91-го календарного дня» после увольнения.

Судья-докладчик по делу - Мария МАРКУШ. Начало заседания в 10.00.