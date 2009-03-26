Около 800 маршруток участвуют в акции протеста

Около 800 маршрутных такси принимают участие в акции протеста бизнесменов против действий Киевской городской государственной администрации.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил глава ассоциации автоперевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

По его словам, маршрутки стоят на ул. Грушевского, Институтской, Владимирскам спуске и на Крещатике. При этом В.ЛИПЕЦКИЙ не уточнил, как долго продлится акция.

Как сообщал УНИАН, Национальный комитет спасения бизнеса с 9.00 26 марта проводит акцию протеста против действий киевской власти.

Как сообщил ранее представитель Ассоциации малых архитектурных форм Николай КРИВОРОТ, в акции примут участие представители разных профессий – от врачей до таксистов. Акция начнется возле стен Киевской городской администрации, после чего протестующие планируют направиться к Секретариату Президента Украины.

Н.КРИВОРОТ отметил, что сегодня все действия столичной власти направлены не на поддержку малого бизнеса в условиях кризиса, а наоборот, на его «циничное уничтожение». Он сообщил, что попытки поиска диалога с властями, предпринимаемые как представителями бизнеса, так и представителями других сфер, на работу которых решения КГГА оказали негативное влияние, не принесли должного результата.

Представитель Ассоциации перевозчиков Игорь ГУСАК сообщил, что в сфере перевозок также не все в порядке. Он подчеркнул, что сегодня перевозчики не просят ни льгот, ни снижения налогов, ни снижения ставок по кредитам, а просят просто дать им возможность работать.

При этом И.ГУСАК отметил, что если местная власть не может обеспечить должное финансирование развития столичной сферы перевозок, то перевозчики готовы самостоятельно искать необходимые средства, что, по словам И.ГУСАКА, и делали все это время.