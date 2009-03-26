Около 2 тысяч киевлян пикетируют мэрию

Около двух тысяч киевлян собрались возле здания мэрии Киева, протестуя против политики столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, около 10.00 участники акции перекрыли автомобильное движение по улице Крещатик, взявшись за руки и образовав живую цепь, и начали проводить митинг.

В митинге участвуют активисты Блока Юлии Тимошенко, Блока Николая Катеринчука, Социалистической партии Украины, Блока Литвина, ряда общественных организаций. Среди участников митинга много студентов. Митингующие скандируют: “Такую власть долой!”.

Участники акции протеста требуют от столичной власти пересмотреть ряд решений, в частности, относительно работы медицинской сферы, учебных заведений, а также выступают в защиту коммунального имущества города.

В акции протеста также принимают участие частные перевозчики и предприниматели, которые требуют создать им нормальные условия для работы. В частности, они выступают против решений столичной власти относительно установления малых архитектурных форм, а также относительно налогов в городской бюджет.

Сегодня проходит пленарное заседание ІІІ сессии Киевсовета.