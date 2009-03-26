Киевская мэрия в осаде...

Около двух тысяч киевлян собрались возле здания мэрии Киева, протестуя против политики столичной власти.

Около 10.00 участники акции перекрыли автомобильное движение по улице Крещатик, взявшись за руки и образовав живую цепь, и начали проводить митинг.

В митинге участвуют активисты Блока Юлии Тимошенко, Блока Николая Катеринчука, Социалистической партии Украины, Блока Литвина, ряда общественных организаций. Среди участников митинга много студентов. Митингующие скандируют: “Такую власть долой!”.

Участники акции протеста требуют от столичной власти пересмотреть ряд решений, в частности, относительно работы медицинской сферы, учебных заведений, а также выступают в защиту коммунального имущества города.

К акции присоединились автоперевозчики. Около 800 маршрутных такси, как сообщил глава ассоциации автоперевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ, стоят на ул. Грушевского, Институтской, Владимирскам спуске и на Крещатике. При этом В.ЛИПЕЦКИЙ не уточнил, как долго продлится акция.

Между тем, в 11.00 работники правоохранительных органов оттеснили с проезжей части Крещатика участников акции протеста, пикетирующих мэрию столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, милиционеры, образовав плотную цепь, отстранила всех пикетирующих с проезжей части на пешеходную. При этом не обошлось без небольших столкновений. Сейчас движение по Крещатику возобновлено в одном направлении. Для того, чтобы пикетирующие снова не заняли проезжую часть улицы, вдоль нее возле мэрии плотной колонной стоят милицейские автобусы и автомобили. Митингующие кричат “Ганьба!” и продолжают акцию.

Участники акции запустили в небо на зеленых воздушных шариках клетчатый баул (в котором «челноки” обычно возят товар для продажи) с надписью «Личные вещи Черновецкого».

Напомним, Национальный комитет спасения бизнеса с 9.00 26 марта проводит акцию протеста против действий киевской власти.

Как сообщил ранее представитель Ассоциации малых архитектурных форм Николай КРИВОРОТ, в акции примут участие представители разных профессий – от врачей до таксистов. Акция начнется возле стен Киевской городской администрации, после чего протестующие планируют направиться к Секретариату Президента Украины.

Н.КРИВОРОТ отметил, что сегодня все действия столичной власти направлены не на поддержку малого бизнеса в условиях кризиса, а наоборот, на его «циничное уничтожение». Он сообщил, что попытки поиска диалога с властями, предпринимаемые как представителями бизнеса, так и представителями других сфер, на работу которых решения КГГА оказали негативное влияние, не принесли должного результата.

Представитель Ассоциации перевозчиков Игорь ГУСАК сообщил, что в сфере перевозок также не все в порядке. Он подчеркнул, что сегодня перевозчики не просят ни льгот, ни снижения налогов, ни снижения ставок по кредитам, а просят просто дать им возможность работать.

При этом И.ГУСАК отметил, что если местная власть не может обеспечить должное финансирование развития столичной сферы перевозок, то перевозчики готовы самостоятельно искать необходимые средства, что, по словам И.ГУСАКА, и делали все это время.